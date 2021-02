Ryan Reynolds y Blake Lively donan $1 millón de dólares a bancos de alimentos

Ryan Reynolds y Blake Lively están haciendo su parte y han vuelto a abrir sus corazones y chequeras para ayudar a los afectados por la crisis de hambre provocada por la pandemia del coronavirus.

Pues la pareja de celebridades donó a Feeding America y Food Banks Canada $500 mil dólares a cada organización, mismas que agradecieron en sus respectivas redes sociales la acción que han tenido.

Thank you, @VancityReynolds and @blakelively for being our hunger-fighting dream team! Your second $500k gift will make a big difference for people across the country. 🦸🦸‍♀️ pic.twitter.com/QywDAKHXCy

En un comunicado, Feeding America recordó que no es la primera vez que los actores los han sorprendido con el gesto, además de resaltar el beneficio que traerá consigo su acto.

“Su segunda donación de $ 500 mil dólares marcará una gran diferencia para la gente de todo el país”, escribió la organización.

Por su parte, Food Banks expresó su gratitud diciendo que Reynolds es su superhéroe favorito: “Sigues siendo, no solo nuestro canadiense favorito, sino nuestro superhéroe favorito”.

Our heartfelt thanks to @VancityReynolds and @blakelively for pledging another $500K in support of Food Banks Canada and @FeedingAmerica's COVID-19 Response Funds! You continue to be not only our favourite Canadian, but also our favourite superhero 😉 (sorry, Hugh Jackman) pic.twitter.com/7DCbni7qrs

— Food Banks Canada | Banques alimentaires Canada (@foodbankscanada) February 15, 2021