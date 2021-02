Alerta por bajos niveles en bancos de sangre: pocos donantes en Nueva York por nevadas y COVID-19

De nuevo se han encendido las alarmas por los bajos niveles en los bancos de sangre de Nueva York: esta vez las donaciones no sólo han disminuido por el coronavirus, sino por el clima frío y las nevadas, que llevan a evitar las salidas de casa.

“Ahora hemos visto una gran disminución en nuestros donantes”, resumió Angela Monteagle, directora de mercadeo del New York Blood Center. En este momento hay una escasez crítica de sangre y plaquetas.

El Centro, que suple a hospitales en Nueva York y Nueva Jersey, experimentó una caída peligrosa en el suministro en el pico del brote de COVID-19 la primavera pasada. Pero si bien las donaciones se han recuperado ligeramente desde entonces, los requisitos de distanciamiento social significan una menor capacidad de recolección.

“Solíamos albergar más de 500 campañas de donación de sangre al mes, y ahora hemos bajado a alrededor de 100”, detalló Monteagle. Y ahora las recientes tormentas invernales han agravado una situación ya difícil.

“Ya hemos cancelado más de 10 campañas de donación de sangre hoy, eso es bastante dentro de los cientos de recolecciones que no se pudieron hacer”, destacó.

Eso se traduce en menos sangre en los estantes, lo que significa menos suministro para los hospitales, donde se usa para todos, desde pacientes con cáncer hasta víctimas de accidentes. “Necesitamos donantes todos los días para ayudarlos”, insistió Monteagle, citada por Fox News.

En general, cualquier adulto entre 18 y 65 años que pese al menos 110 libras (50 kilos) puede donar sangre. Más información sobre cómo hacerlo y los requisitos, en el portal http://www.nybc.org

The blood supply has been at critically low levels recently because of the lack of blood drives due to the pandemic, and the winter weather has only made the situation worse.​ https://t.co/mus5ikXRrc

— Fox5NY (@fox5ny) February 19, 2021