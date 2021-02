Joven mató a su hermano de una puñalada en Nueva York

Schuyler Werner, de 25 años, murió presuntamente asesinado con un arma blanca por su hermano menor, Vitaly Werner (23).

La policía local no ha dado a conocer detalles ni las causas del ataque mortal registrado el 9 de febrero en el apartamento del sospechoso, ubicado en 300 Richbell Road, Mamaroneck, condado Westchester (NY).

Tras una llamada al 911, los agentes encontraron allí a la víctima con una puñalada en el pecho. Más tarde murió en el Hospital Montefiore New Rochelle.

La policía arrestó a su hermano Vitaly, quien fue acusado de asesinato en primer grado y luego liberado bajo fianza, informó The Loop.

Según su página de Facebook, Schuyler era un estudiante en Westchester Community College. Vitaly figura como graduado en 2016 de Mamaroneck High School.

Schuyler Werner, victim

Vitaly Werner, the accused

