MTA nombra a hispano como su primer oficial de accesibilidad para estaciones y buses de Nueva York

Quemuel Arroyo, neoyorquino de origen dominicano, ha sido designado como el primer director de accesibilidad de todas las agencias de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de NYC.

Su posición permitirá atender las necesidades de los viajeros con discapacidades en los buses y las 472 estaciones del Metro de NYC, el Long Island Railroad (LIRR) y Metro-North.

Se estima que más de 1 millón de neoyorquinos y más de 10 millones de visitantes necesitan alguna ayuda de accesibilidad en el transporte público.

“Quemuel es inmensamente talentoso y brindará una guía estratégica invaluable y liderazgo en una variedad de esfuerzos relacionados con la accesibilidad”, dijo a principios de mes el presidente y director ejecutivo de MTA, Patrick Foye, a quien Arroyo reportará directamente.

Arroyo tuvo por seis años un rol similar en el Departamento de Transporte de la ciudad (DOT) como especialista principal en accesibilidad y coordinador de ADA (Americans with Disabilities Act). Ahora se enfocará en garantizar un acceso seguro al sistema de tránsito de la ciudad para personas con limitaciones.

“Soy neoyorquino y ésta es una oportunidad única en la vida”, comentó Arroyo, quien emigró a EE.UU. siendo un niño.

“En los últimos años, New York City Transit ha logrado grandes avances en la asistencia a los pasajeros con discapacidades. Espero seguir construyendo sobre el gran trabajo que ya se está haciendo y también expandir la forma en que pensamos sobre la accesibilidad para que podamos incorporar los ferrocarriles de cercanías en nuestras iniciativas”.

Arroyo, quien se desplaza en silla de ruedas desde que sufrió un accidente de bicicleta en su adolescencia, dijo que planea incorporar soluciones tecnológicas avanzadas en los autobuses, el Metro y los rieles de la ciudad para mejorar la experiencia de los pasajeros con discapacidades, ya sean físicas o cognitivas.

“La accesibilidad abarca muchas áreas de nuestras operaciones y significa diferentes cosas para diferentes personas. Parte de mi trabajo será remodelar la forma en que concebimos la accesibilidad como autoridad pública y trabajar en estrecha colaboración con el público para ampliar nuestro impacto en la región”, afirmó Arroyo.

El nuevo director de accesibilidad trabajará junto con MTA Construction & Development en la iniciativa en curso de toda la agencia para mejorar la accesibilidad en 70 estaciones de New York City Transit y Staten Island Railway (SIR), detalló SILIVE.com.

Congratulations to HRCS Board Member @QuemuelArroyo, who has been named the first @MTA Chief Accessibility Officer! https://t.co/0MTaR76URu

— HudsonRiverSailing (@HudsonRiverSail) February 12, 2021