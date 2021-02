Pareja de jubilados ganan $1.2 millones en la lotería y deciden dar regalo especial a sus nietos y compañeros de escuela

La suerte le sonrió, y de gran manera, a una pareja de jubilados de Lutterworth, Inglaterra, quienes a partir de ahora ya no deberán preocuparse por su futuro y por cuestiones económicas, luego de haber resultados ganadores de un premio de lotería que les otorgó $1.2 millones de dólares.

Theresa Picton-Clark, de 69 años, y su marido John, de 67, son aficionados a participar en sorteos de lotería y juegos de azar y fue hasta ahora cuando su perseverancia resultó ser maravillosamente recompensada.

Hace unos días, el matrimonio acudió a una tienda con la idea de comprar una cocina nueva para su casa, pero no pudieron hacerse de una pues todas excedían su presupuesto. De camino a casa, pararon en otra tienda y decidieron comprar un boleto de lotería de “Lucky Dip”, el cual vino a resolver todos sus problemas económicos.

The first few moments after a £1M Lotto win… Terri and John spill the beans! 🥳

Según informó el diario The Mirror, la pareja decidió compartir su premio con sus nietos, así como con sus compañeros de escuela, al ver que tanto ellos como sus padres están haciendo un esfuerzo titánico por continuar con sus estudios durante la pandemia del coronavirus.

Semanas atrás escucharon a uno de sus nietos decir que necesitaba una computadora nueva para continuar con sus clases, así que tras cobrar su premio, Theresa y John compraron laptops para los más chicos de su familia.

Pero no solo eso, también adquirieron decenas más para el resto de los compañeros de clases de sus nietos, para que así puedan seguir estudiando en casa.

The faces of a couple who've just won £1M on #Lotto 🤩 😆

Theresa (Terri) and hubby John celebrated in style when they found out – with mid-afternoon Champers and a 3pm 'lie-in' the following day for John 😂 🍾

— The National Lottery (@TNLUK) February 2, 2021