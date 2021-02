Exseleccionado italiano muere por COVID-19 luego de que le amputaran las piernas

Mauro Bellugi, exjugador del Inter de Milán y de la selección italiana, falleció este sábado a los 71 años por complicaciones de la COVID-19, después de que su infección obligara a los médicos el pasado noviembre a amputarle ambas piernas.

Bellugi, defensa que fue campeón de Italia en 1971 con el Inter, falleció en el hospital milanés de Niguarda, donde estaba ingresado desde el pasado 4 de noviembre a causa del coronavirus, informan los medios italianos.

El exjugador internacional italiano había sufrido, entre el 13 y el 20 de noviembre, la amputación de ambas piernas por unas complicaciones de patologías preexistentes provocadas por su contagio por COVID-19.

En su carrera, Bellugi jugó con el Inter (1969-1974), Bolonia (1974-1979), Napoli (1979-1980) y Pistoiese (1981-1982).

También vistió la camiseta de la selección italiana de 1972 a 1980.

Mauro Bellugi died today. He had his two legs amputated because of covid and celebrated his 71st birthday a couple of days ago. Rest in peace pic.twitter.com/FFln6npBWp

— Siavoush Fallahi (@SiavoushF) February 20, 2021