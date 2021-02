Niño de 7 años murió de hambre en Nueva York; fiscales investigan abuso en el hogar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Police identified the 7 year old who died earlier this month from suspected starvation and abuse in Orange Co. as Peter Cuacuas @News12HV @News12WC https://t.co/CAwM9uDcrR — Nadia Galindo (@NadiaGalindoTV) February 19, 2021

La policía continúa buscando respuestas y pidiendo ayuda para esclarecer la muerte del niño de 7 años Peter Cuacuas, investigada como un delito potencial en Hudson Valley, 70 millas al norte de NYC.

El miércoles 10 de febrero, poco después de las 8:30 a.m., el Hospital Montefiore St. Luke’s Cornwall en Newburgh notificó al Departamento de Policía de la ciudad que el niño había llegado a emergencias en un vehículo privado y no respiraba en ese momento.

“Trágicamente, no pudo ser resucitado”, dijo el teniente Kevin Lahar del Departamento de Policía de Newburgh en un comunicado de prensa.

Los fiscales del condado Orange han prometido una revisión del gran jurado en el caso del niño, que pudo haber muerto de hambre en su casa de Newburgh, informó News 12.

El alcalde Torrance Harvey dijo que entiende que la comunidad está de duelo y quiera justicia para Cuacuas, alumno de la escuela primaria Temple Hill que, según una fuente oficial, fue abusado por los cuidadores y murió de hambre.

La policía de Newburgh detalló que el niño no vivía con sus padres y que están investigando quién era responsable de su custodia, así como si asistía regularmente a la escuela, ya sea virtualmente o en persona.

“La pérdida de nuestro hermano Peter Cuacuas ha destrozado nuestros corazones y cambiado nuestras vidas. No hay palabras para describir este acto sin sentido. Estamos abrumados por la efusión de amor, condolencias y apoyo de familiares, amigos y la comunidad. Pedimos que todos respeten la investigación en curso, que aguanten las preguntas que puedan tener y que no publiquen ni vuelvan a publicar declaraciones engañosas. No se han publicado declaraciones oficiales o específicas y esperamos que comprendan nuestra necesidad de privacidad durante este trágico momento”, escribió Ramiro Cuacuas el jueves, citado por Hudson Valley Post.

Ésta es una investigación activa y el Departamento de Policía de Newburgh solicita a cualquier persona que pueda tener información relacionada comunicarse con los detectives al (845) 569-7509.