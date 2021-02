El regreso de Gabriela Spanic: madura y más bella que nunca

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Agradecida con todo lo que las telenovelas le han dado a su trayectoria, Gabriela Spanic regresa a Televisa para formar parte de una nueva producción, titulada Si Nos Dejan, con la cual sigue haciendo un sueño realidad.

“Desde chiquita veía telenovelas y fue mi gran sueño, desde ese entonces, ser actriz en ellas. Me acuerdo que mi mamá no me dejaba verlas, pero yo siempre quise actuar ahí y empecé muy joven, desde los 14 años. Ahora tengo más de la mitad de mi vida trabajando en esto, porque me gusta actuar y me gusta el drama, me apasiona.

“Entonces todo me hizo querer regresar. A partir de que hice el casting me enamoré, yo quería trabajar en un drama así, es mi gran regreso a Televisa, con un personaje maravilloso, y estoy muy agradecida con todo, es una bendición”, compartió Spanic en entrevista telefónica.

En la telenovela, producida por Carlos Bardasano, la venezolana dará vida a Fedora, una mujer adulta y empresaria que, sin planearlo, quedará perdidamente enamorada del hijo de su mejor amiga, 25 años menor que ella, interpretado por Carlos Said.

“Es una trama fuerte pero, al mismo tiempo, la hace ver como una mujer vulnerable, una mujer verdadera, sin tabúes ni prejuicios, y con buenos sentimientos, que tiene que luchar contra muchos obstáculos en la vida, que ella no decidió sino que le tocó, como le puede tocar a cualquiera.

“Es un personaje que nunca había hecho y que está divino, que sufre mucho pero que sé que la gente va a querer mucho”, adelantó la artista, de 47 años.

Si Nos Dejan se basará en la telenovela Mirada de Mujer (1997), algo que, lejos de representar un desafío para Spanic, es su oportunidad perfecta para adentrarse en una historia que también la atrapó en su momento.

“Le voy a entregar toda mi alma como Fedora, porque es una historia muy buena, con ese drama que siempre me ha gustado hacer. Haré el rol que en su tiempo hizo Margarita Gralia, un gran personaje, maravilloso en todos los sentidos”, expresó.

Previendo su estreno en la pantalla a mediados del segundo semestre del año, la producción ya arrancó grabaciones con un elenco que incluye a Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas.

En este panorama, la actriz de títulos como La Usurpadora (1998) y Soy tu Dueña (2010) no se deja intimidar por la oleada de nuevas plataformas y contenidos, pues su género predilecto sigue siendo también uno de los favoritos de la audiencia.

“A pesar de que algunas personas han querido desaparecerlo, finalmente todos nos hemos dado cuenta que la telenovela no puede morir porque es parte de nuestra cultura.

“La telenovela dramática está en la memoria colectiva del mundo y eso es gracias a Latinoamérica”, destacó.

ASÍ LO DIJO

“La telenovela me ha dado mucho y yo le soy fiel”.

Gabriela Spanic, actriz

