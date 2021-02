Sujeto dispara a agentes de NYPD en El Bronx y termina gravemente herido

Un sujeto desató un tiroteo con elementos del NYPD cuando éstos se acercaron a él para una revisión en calles de El Bronx.

“El sospechoso sacó un arma y disparó contra los oficiales”, indicó un primer reporte de The New York Post. “Al menos uno de los agentes respondió al fuego y alcanzó al sospechoso”.

El sujeto quedó gravemente herido en los hechos ocurridos la madrugada de este domingo en la esquina de de la calle 153 Este y la Tercera Avenida.

El jefe de la Policía, Terence Mohanan, dio una conferencia de prensa confirmando el ataque donde estuvieron involucrados dos policías.

“Los hechos están bajo investigación”, dijo, pero agregó que el sujeto herido iba con otro en un auto y, debido a su comportamiento sospechoso, fueron cuestionados por oficiales, pero en lugar de respuestas verbales fueron recibidos con balazos. “Les dispararon al menos tres rondas a los oficiales”, agregó Mohanan.

Here is a closer look of the suspect's gun that was damaged by gunfire after he shot at the officers three times. pic.twitter.com/0fauBs5tEq

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 21, 2021