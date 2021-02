Johnny Depp pone a la venta por $40 millones su pueblo francés

Johnny Depp puso a la venta su pequeño refugio, un pueblo completo en Provenza, una región del sureste de Francia por el que pide $40 millones de dólares.

De acuerdo con el diario español El País, el actor pretende deshacerse del lugar de sus recuerdos más felices, donde pasó mucho tiempo junto a quien fue su compañera durante 14 años, Vanessa Paradis, y sus dos hijos en común, Lily-Rose y Jack.

El pueblo está a menos de 30 kilómetros de la lujosa Saint Tropez, entre Marsella y Mónaco, a un paso del Mediterráneo, y cumple con todos los requisitos de un pintoresco pueblito francés.

Fundado en el siglo 19, compró la propiedad en 2001. Situado en los alrededores de Plan-de-la-Tour, se extiende a lo ancho de unos 121 mil metros cuadrados, según la revista francesa Closer.

