Croacia pasó más trabajo de la cuenta para vencer 1-0 a una aguerrida Panamá

La selección de Croacia consiguió sus primeros tres puntos del Mundial 2026, tras superar 1-0 a Panamá en el Toronto Stadium.

Croacia se anota con su primera victoria en esta #CopaMundialFIFA. ?? — Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) June 24, 2026

Con este triunfo los europeos reactivaron sus opciones clasificatorias en el Grupo L, mientras que los canaleros quedaron eliminados, al coleccionar su segunda derrota.

Con tres valiosos puntos, Croacia ascendió al tercer puesto del Grupo L, a tan solo un punto de Inglaterra y Ghana. Por su parte, Panamá quedó oficialmente eliminada prematuramente a pesar de haber plantado cara al equipo europeo.

Solitario gol de Croacia

La primera mitad transcurrió a un ritmo moderado, con ambos equipos comenzando con cautela. Panamá generó las primeras ocasiones de peligro gracias al dinamismo de Murillo por la banda derecha. Sin embargo, el portero Livakovic estuvo atento y frustró los disparos de Martínez y Rodríguez.

No fue hasta el final de la primera parte que Croacia respondió con un potente disparo de larga distancia de Baturina, pero no logró batir al portero Mosquera.

El empate se rompió en el minuto 54. Tras un ataque bien coordinado por la banda derecha, Stanisic centró con precisión para que Ante Budimir rematara a placer desde cerca, batiendo a Panamá.

¡JUGADA DE ALTO NIVEL PARA GOL!



Un descuido en la defensa panameña que dejó en solitario a Ante Budimir quien conectó un gran centro de Josip Stanisic. pic.twitter.com/VV332wjSH9 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 24, 2026

Minutos después, Croacia estuvo a punto de ampliar su ventaja si Pasalic no hubiera fallado una ocasión clarísima.

En los últimos instantes del partido, Panamá ejerció una presión asfixiante. El equipo centroamericano bombardeó sin cesar la portería rival, pero la brillante actuación de Livakovic frustró los intentos de Murillo y el peligroso cabezazo de Harvey.

En el minuto 80, Harvey tuvo otra oportunidad de oro en el área, pero su disparo se marchó ligeramente desviado del poste.

Luka Modric consiguió los 200 partidos en Mundiales

El mediocampista Luka Modric entró esta noche en Toronto, en un club exclusivo que, en el mundo del fútbol masculino, solo incluye a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el kuwaití Bader Al-Mutawa.

El capitán croata, de 40 años, disputó ante Inglaterra su encuentro número 199 con la camiseta nacional.

La efemérides confirma la dimensión de Modric como símbolo de la mejor generación de la historia croata. Balón de Oro en 2018, finalista del Mundial de Rusia 2018 y tercero en el Mundial de Catar 2022, el centrocampista ha sostenido durante casi dos décadas el juego y la identidad competitiva de su equipo.

Zlatko Dalic, seleccionador croata, volvió a definir en la víspera al capitán como una extensión del cuerpo técnico sobre el césped. “Es mi mano derecha en el campo”, dijo el técnico, que destacó también su capacidad para no rendirse y su liderazgo dentro y fuera del vestuario.

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