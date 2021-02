Barack Obama estrena podcast exclusivo junto a legendaria estrella de rock

Barack Obama y Bruce Springsteen se han unido para presentar un nuevo podcast llamado ‘Renegades: Born in the USA’, como parte de la asociación de varios años entre Spotify y la compañía de producción de Barack y su esposa Michelle, ‘Higher Ground’.

Esta producción será una celebración de la grandiosa amistad entre Obama y Springsteen, y contará con ocho episodios tomando como eje central su relación abordando temas como la raza, la paternidad y las dolorosas divisiones de Estados Unidos.

“Es una discusión personal y profunda entre dos amigos que exploran su pasado, sus creencias y el país que aman, cómo era, cómo es y cómo debería seguir adelante”, explicó Spotify en un comunicado.

