“Mamá, ¿qué es lavado de dinero?”, esto respondió Leticia Calderón a sus hijos

Leticia Calderón reveló qué es lo que les dice a sus hijos cuando le preguntan acerca de los motivos por los que su papá, Juan Collado, se encuentra en prisión.

En entrevista para ‘Ventaneando’, programa de espectáculos mexicano, afirmó que, si sus hijos tienen alguna duda, la externan y platican al respecto.

“Todo es muy público, ya no hay manera de no enterarte de las cosas, lo único que queda es platicarlo, si ellos tienen alguna duda lo platicamos. Me dicen: ‘Mamá, ¿qué es lavado de dinero?’, y les digo ‘Pues no sé, vamos a ‘googlearlo’ y vamos a investigarlo”, explicó la actriz.

También contó que proponerles a sus hijos investigar al respecto es la forma de lidiar con la situación con el objetivo de no juzgar:

“No culpamos, no opinamos, porque ante la situación nosotros no sabemos absolutamente nada, pero yo siempre les he dicho ‘con los tuyos con o sin razón’ tienes que estar y además es tu padre y lo respetas, el día de mañana si tú tienes alguna pregunta se la harás a él y son cosas que yo no puedo contestar, yo contesto lo que está en mis manos”, destapó al medio.

Por otra parte, comentó que su relación con Collado ha sido más cercana desde que tuvo Covid-19 y que sus hijos mantienen contacto con su padre:

“Habló muy seguido por teléfono, primero por lo de mi Covid; habló el 14 de febrero, habló por lo de la muerte de mi papi, ayer habló. Yo es lo que le agradezco, que hable con los muchachos porque a ellos les gusta escucharlo. Un hijo siempre va a necesitar a su papá y a su mamá, es una tontería estar peleado o tomar a los hijos para algún un interés de ambas partes”, dijo Leticia en conversación.

Juan Collado se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019, tras ser acusado de realizar operaciones con dinero de procedencia ilícita y organización delictuosa.

ENTREVISTA COMPLETA:

