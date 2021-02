Joe Biden presume a sus perros Major y Champ dentro de la Oficina Oval de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró a sus perros, Mayor y Champ, dentro de la Oficina Oval con una imagen a través de sus redes sociales asegurando que ellos tienen acceso privilegiado al lugar, en comparación con el personal de la Casa Blanca.

“No muchas personas tienen el privilegio de entrar a la Oficina Oval. Feliz de informar que estos dos están en la lista”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Not many people have Oval Office walk-in privileges. Happy to report that these two are on the list. pic.twitter.com/DRfr9hMsyW

— President Biden (@POTUS) February 23, 2021