Legendario capo de la mafia italiana de Nueva York murió en la cárcel pidiendo clemencia, Peter Gotti

Peter Gotti, antiguo jefe criminal de la familia neoyorquina Gambino y sucesor de su hermano John “Dapper Don” Gotti, murió a los 81 años en Carolina del Norte, donde cumplía condena en una prisión federal.

Peter Gotti, quien había sido sentenciado a 25 años de cárcel luego de ser declarado culpable en 2003 por crimen organizado y otros cargos, murió por causas naturales en el Centro Médico Federal en Butner, informó Associated Press.

El nativo de El Bronx pasó más de 17 años tras las rejas y recientemente había estado buscando una liberación anticipada debido a su mala salud: tenía problemas de tiroides y hace años estaba ciego de un ojo, afirmó Lewis Kasman, un ex mafioso y confidente de John Gotti.

“Realmente tememos que se esté muriendo ahora, él siente que lo está”, escribió su defensor James Craven en documentos judiciales en diciembre de 2019. “Como su abogado, me temo que todo esto pronto será discutible si no se hace nada”.

En otro intento por liberarlo, Craven comentó que incluso “Stevie Wonder podía ver” que el ex jefe del crimen ya no era peligroso.

Peter Gotti se desempeñó como jefe interino de los Gambino de 1999 a 2002 después de que su hermano menor, John, fuera enviado a prisión por asesinato y crimen organizado. El legendario mafioso John Gotti murió en la cárcel en 2002.

Gambino es una de las cinco “familias” de La Cosa Nostra siciliana en Nueva York, aparte de Bonanno, Genovese, Luchese y Colombo.

Salvatore “Sammy the Bull” Gravano ayudó a las autoridades a atrapar a John Gotti a cambio de un acuerdo de culpabilidad en 1991. Peter Gotti gastó aproximadamente $70 mil dólares en intentos fallidos de perseguirlo después de que “el traidor” delatara a su hermano a los federales, dicen documentos judiciales.

Otro hermano del clan, Gene Gotti, apresado en 1989 por operar una red multimillonaria de distribución de heroína, salió en libertad en 2018.

En marzo de ese mismo año, un benjamín de la familia preso por narcotráfico y también llamado John Gotti, fue sentenciado a cinco años más de cárcel, tras declararse culpable de quemar un vehículo en venganza.