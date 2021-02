Anciana murió subiendo las escaleras hacia su apartamento durante apagón tras incendio en El Bronx

Una mujer de 73 años murió mientras subía las escaleras hacia su apartamento del piso 19 durante un apagón ayer en El Bronx (NYC).

El edificio de Co-Op City en la calle De Kruif Place había estado sin electricidad desde ayer alrededor de las 8 a.m. después de que estallase un incendio en un transformador en el sótano.

Si bien no hubo heridos durante el combate de las llamas, siete horas después la anciana no identificada murió tras colapsar y quedarse sin oxígeno, mientras subía las escaleras por la falta de electricidad hacia su apartamento del piso 19.

La víctima llevaba un tanque de oxígeno portátil mientras subía las escaleras, pero se le acabó durante su ascenso, según la policía. Colapsó entre los pisos 18 y 19 y más tarde fue declarada muerta en el lugar, detalló NBC News.

Los edificios del 1 al 8 estaban sin electricidad, junto con el centro comercial Dreiser, todavía el viernes por la noche. Las autoridades dijeron que esperaban reparar los servicios de electricidad, agua y calefacción a más tardar hoy sábado por la mañana, reportó CBS2.

Según Riverbay Corporation, que administra Co-Op City, el apagón afectó a unas 10 mil personas. La policía agregó que se habían abierto centros de calefacción para que la gente pudiese cargar sus teléfonos, evitar el frío y conseguir agua.

This is a black out update:

The damage caused by the transformer fire is extensive, and will take a while to repair. If there are no further incidents, we estimate that electric, water, and heat services will be restored sometime late tonight or early this morning.

— Co-Op City Police (@CCPDnyc) February 26, 2021