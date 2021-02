Una mujer de Texas gana más de $300,000 dólares mientras esperaba un vuelo en Las Vegas

El jueves por la mañana una mujer de Texas estaba jugando frente a una máquina tragamonedas mientras esperaba un vuelo cuando ganó el premio mayor.

Megan H., de Flower Mound, Texas, ganó más de $302,000 dólares mientras jugaba en la ruleta de la fortuna en el vestíbulo B del Aeropuerto Internacional McCarran de la ciudad de Las Vegas.

La mujer, identificada como Megan H. ganó $302,334.86 dólares según informó la estación KLAS-TV.

Un vídeo muestra a la mujer cómo reacciona al ganar el premio de seis cifras diciendo “Dios mío”, después de aplaudir y gritar que acaba de ganar $300,000 dólares.

Aunque no existen más detalles de los medios locales, Megan pudo retrasar su vuelo para cobrar su premio.

Imagine winning $300K waiting for your flight home from Vegas 😳 pic.twitter.com/qKsasojiEh

Winner, winner, chicken dinner!

Megan H. of Flower Mound, Texas, won more than $302,000 yesterday playing the Wheel of Fortune slots in the B Concourse. Congratulations, Megan! #winning #luckylady pic.twitter.com/o1uyv84qgF

— McCarran Airport (@LASairport) February 26, 2021