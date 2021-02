¿Quiénes pueden recibir los beneficios de desempleo ahora que el Departamento del Trabajo amplió las prestaciones?

El Departamento de Trabajo amplió la posibilidad de recibir prestaciones por desempleo a quienes han tenido que trabajar en lugares inseguros, así como a los padres que perdieron su empleo cuando cerraron las escuelas y las guarderías y no tenían trabajo cuando sus hijos regresaron a las aulas.

El Departamento de Trabajo amplió las circunstancias en las que los trabajadores pueden optar para recibir los pagos del seguro de desempleo a través del Programa de Asistencia al Desempleo por Pandemia (PUA).

“Las prestaciones de hoy abren la puerta al alivio de los trabajadores que se han enfrentado a opciones difíciles, sino imposibles, entre aceptar un empleo en un lugar de trabajo inseguro para recibir una fuente de ingresos estable y proteger su salud y la de sus seres queridos”, dijo el jueves Patricia Smith, asesora principal del Secretario de Trabajo, en un comunicado.

Si formas parte del personal escolar o te sentiste inseguro durante tu trabajo durante la pandemia podrás reclamar las prestaciones por desempleo. La nueva orientación también ofrece un alivio a sí tuviste que hacer frente a los cierres de guarderías y escuelas que afectaron tu puesto de trabajo, incluso después de que las escuelas volvieron a abrir.

“Esta es una gran noticia para un caso que hemos visto muchas veces: padres que dejaron el trabajo cuando las escuelas cerraron, los empleadores los reemplazaron y luego se quedaron sin trabajo, pero la escuela volvió a abrir”, tuiteó el jueves Elizabeth Pancotti, directora de políticas de Employ America. Dijo que si los padres tuvieron que abandonar sus trabajos como resultado directo de la pandemia, incluso si las escuelas reabrieron, serán elegibles para recibir beneficios de desempleo.

