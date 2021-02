Qué sigue en el Senado con la aprobación del tercer cheque de estímulo

El Senado enfrenta serios problemas para aprobar el paquete de estímulo económico de $1.9 billones de dólares, debido a las divisiones entre demócratas y al empuje de republicanos contra el salario mínimo y los fondos a gobiernos estatales y locales.

Aunque el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), enfrenta problemas para mantener a su bancada a raya, como a los senadores Joe Manchin (West Virginia) y Kyrsten Sinema (Arizona).

Hay dos problemas a los que Schumer debe encontrar solución: cómo respetar las reglas de Reconciliación de Presupuesto para mantener la promesa del incremento del salario mínimo a $15 dólares y evitar que su bancada se divida y complique la votación de mayoría simple para avalar el paquete de ayuda impulsado por el presidente Joe Biden.

Manchin se ha convertido en uno de los principales problemas para Schumer, ya que ha empujado un plan de incremento salarial a $11 dólares, además de mantener la regla de 60 votos para aprobar leyes importantes.

Schumer reconoce las dificultades y tanto en conferencias de prensa como en Twitter insiste en que entregará a los estadoundienses un nuevo paquete de ayuda que incluye el cheque de $1,400 dólares.

“Los líderes republicanos están ‘maniobrando’ para lograr que todos los miembros republicanos se opongan al alivio urgente y audaz del COVID”, dijo Schumer sin considerar los problemas en su bancada. “Pero no se equivoquen: entregaremos el plan de rescate estadounidense que tiene un apoyo público abrumador”.

This is a once-in-a-century health and economic crisis

But Republican leaders are reportedly “maneuvering” to get every single Republican member to oppose urgent, bold COVID relief

But make no mistake—We will deliver the American Rescue Plan with overwhelming public support

— Chuck Schumer (@SenSchumer) February 25, 2021