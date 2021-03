La mención de Trump sobre Melania desató sospechas en CPAC

El expresidente Donald Trump no ha querido confirmar que competirá para la elección presidencial el 2024, pero lo dejó entrever en su intervención en evento conservador CPAC en Florida.

Uno de los momentos álgidos de su discurso fue cuando mencionó a su esposa Melania, a quien se refirió como “la futura Primera Dama”.

La referencia fue curiosa, porque el republicano lo hizo justo cuando criticó las políticas migratorias del presidente Joe Biden, a quien señaló de permitir el ingreso de “criminales” al país.

Cabe recordar que Melania Trump es inmigrante y sus padres lograron la “green card” por reunión familiar, una de las vías legales más criticadas por el expresidente Trump.

En otro momento de su intervención, Trump dijo que “quizá competiría” por la carrera presidencial, pero antes llamó a derrotar a los republicanos que han votado en su contra en el Congreso.

“Quizá decida vencerlos (a los demócratas) por tercera ocasión”, por supuesto asumiendo que ganó en 2020 la elección, aunque quedó alrededor de 7 millones de votos abajo de Biden.

TRUMP: "Democrats should suffer withering losses in the midterms and to lose the White House decisively four years from now… I may decide to beat them for a third time." pic.twitter.com/QhDRd7km4t

— Daily Caller (@DailyCaller) February 28, 2021