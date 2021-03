Dan Reynolds dona la casa de su infancia valorada en $1 millón de dólares a organización LGBT

Dan Reynolds, el líder del grupo Imagine Dragons, no deja de demostrar su compromiso con la comunidad LGBT+, pues recién se dio a conocer que donó la casa de su infancia en Las Vegas a la asociación benéfica ‘Encircle’.

El cantante ha sido un aliado para dicha comunidad desde hace mucho tiempo, por lo que no ha dudado ni un poco ofrecer su amado hogar:

“He sido testigo toda mi vida del difícil camino que recorren los jóvenes LGBTQ, especialmente los de familias religiosas. Así que es un gran placer dar mi hogar a esta organización de la que estoy orgulloso de formar parte”, expresó el cantante a través de sus redes sociales.

La donación, valorada en 1 millón de dólares, es parte de la campaña ‘8 Millones, 8 Casas’ de la organización sin fines de lucro que está construyendo centros de recursos para la comunidad de diversidad sexual.

‘Encircle’ ya cuenta actualmente con tres casas operativas en Utah, Arizona, Idaho, Nevada y la que Reynolds otorgó será la primera en Las Vegas.

En 2019, el compositor apareció en la portada de la revista ‘Gay Times’ para discutir por qué se ha convertido en un gran aliado para la comunidad.

“Uno de mis mejores amigos en la escuela secundaria era gay y mormón, y esa fue la primera vez que realmente me enfrenté a un conflicto con mi religión. Me crié en el mormonismo, donde te enseñan que ser gay es un pecado”, recordó.

“Esa fue la primera vez que cuestioné la voluntad de Dios y no sentí que Dios se estuviera alineando con lo que mi corazón me decía, que era que el amor de mi amigo era tan válido como el mío”, manifestó al medio en la entrevista.

