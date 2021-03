FBI califica de terroristas domésticos a responsables de violencia en el Capitolio; logra cargos contra más de 300

Con al menos 300 personas enfrentando cargos federales por atacar una instalación de gobierno, el FBI avanza en sus indagatorias sobre la invasión del Capitolio el 6 de enero pasado, indicó su director Christopher Wray, quien calificó a los responsables como “terroristas domésticos”.

En el mensaje inicial de su comparerencia en el Comité Judicial del Senado, el funcionario agregó que las indagatorias han permitido acusar a más de 300 personas por los hechos.

“Nuestros investigadores han identificado a cientos de personas involucradas en el asedio al complejo del Capitolio y ya se ha acusado a más de 300 de ellos”, indicó. “Muchas de esas identificaciones son el resultado de los más de 200,000 consejos sobre medios digitales que hemos recibido del público”.

Agregó que el Buró continúa las indagatorias sobre los grupos, simpatizantes del expresidente Donald Trump, que participaron en la insurrección “para promover sus objetivos políticos y sociales”.

“El pueblo estadounidense debe estar seguro de que continuaremos trabajando para responsabilizar a las personas que participaron en la toma violenta del Capitolio el 6 de enero”, aseguró. “(Además de actuar contra) cualquier otra persona que intente utilizar la violencia y la destrucción para intimidar, coaccionar o influir en el pueblo estadounidense o afectar la conducta de nuestro gobierno”.

Wray señaló que el terrorismo doméstico (DT) “continúa evolucionando” y destacó que hay “actores solitarios” que se radicalizan a través de redes sociales u otras plataformas en internet.

“Vemos estas amenazas individualizadas manifestadas tanto en extremistas violentos domésticos (DVE) como en extremistas violentos locales (HVE)”, indicó. “Aunque tienen diferentes ideologías, ambos típicamente se radicalizan y se movilizan hacia la violencia por su cuenta y ambos se encuentran principalmente en los Estados Unidos”.

Reconoció que existe un creciente movimiento basados en “prejuicios raciales o étnicos”.

“Los extremistas violentos domésticos y locales a menudo están motivados e inspirados por una combinación de agravios sociopolíticos, ideológicos y personales contra sus objetivos”, apuntó. “Más recientemente se han centrado en objetivos accesibles para incluir civiles, fuerzas del orden y militares, símbolos o miembros del Gobierno de los EE. UU., lugares de culto, tiendas minoristas y concentraciones públicas masivas”.

En sus redes sociales, el FBI distribuye las fotografías de los responsables del ataque al Capitolio.

The #FBI is still seeking information to help identify individuals who actively instigated violence on January 6 in Washington, D.C. Visit https://t.co/6MvdUgOmSc to see images from current cases, and if you see someone you recognize, submit a tip at https://t.co/iL7sD5efWD. pic.twitter.com/gmc05rxDkE

— FBI (@FBI) February 16, 2021