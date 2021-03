Hallan muerto en el tren a veterano empleado del Metro de Nueva York

George Chichester, empleado por más de cuatro décadas de MTA, fue encontrado muerto en un vagón del Metro de Nueva York mientras viajaba a su casa al final de la jornada laboral.

Chichester, de 73 años, fue hallado inconsciente en un tren de la línea A cuando se detuvo en la estación terminal en 207th St., Inwood, alrededor de las 8 p.m. del sábado, dijeron las autoridades. Los paramédicos lo declararon muerto cuando llegaron 20 minutos después.

El veterano trabajador acababa de terminar un turno de horas extras el sábado como agente de la estación South Ferry de la línea 1, al otro lado de la ciudad, en el Bajo Manhattan. La policía dijo que no se sospechaba de criminalidad alguna en la muerte.

Chichester se unió por primera vez a MTA en 1980 y se convirtió en entrenador de los agentes novatos de estación en Sutphin Blvd, Queens. “Nuestros pensamientos y oraciones están con los seres queridos de nuestros empleado en este momento tan difícil”, dijo el portavoz de la MTA, Aaron Donovan, citado por Daily News.

