Dolly Parton recibe la primera dosis de la vacuna Moderna a la que donó $1 millón de dólares para su investigación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La leyenda de la música country Dolly Parton recibió el martes su primera dosis de la vacuna COVID-19, cuya investigación ayudó a financiar.

Parton, de 75 años, documentó el momento a través de un vídeo que fue puesto en redes sociales en el que anima a sus seguidores a que cumplan con los requisitos para vacunarse.

“Una dosis de su propia medicina”

“Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna, te ruego que no lo dudes”, cantó a capella. “Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna, porque una vez que estás muerto ya es demasiado tarde”.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC — Dolly Parton (@DollyParton) March 2, 2021

El Dr. Naji Abumrad, del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, administró una dosis de la vacuna Moderna a Parton. Tanto Abumrad como Parton mantienen una larga amistad ya que se conocieron en 2013 cuando Parton fue ingresada en urgencias tras un accidente de tráfico y desde entonces han fortalecido su amistad.

El pasado mes de abril tanto Parton como el doctor Abumrad mantuvieron una conversación sobre el estado de las primeras investigaciones sobre la COVID-19 y, poco después, Parton anunció a través de su cuenta de Twitter una donación de un millón de dólares a la Universidad de Vanderbilt. Ese dinero ayudó a financiar tres proyectos de investigación relacionados con la pandemia, incluido uno relacionado con la vacuna de Moderna.

I am making a donation of $1 million to Vanderbilt towards that research and to encourage people that can afford it to make donations. — Dolly Parton (@DollyParton) April 1, 2020

Según el sitio Billboard Dolly Parton cuenta con un largo historial filantrópico y apareció como colaboradora financiera en un informe preliminar del New England Journal of Medicine sobre la vacuna Moderna que fue publicado en noviembre.

Parton dijo el mes pasado a la agencia AP que no quería vacunarse hasta que más personas pudieran hacerlo, diciendo que no quería que pareciera que estaba saltando la fila sólo porque había donado dinero.

Relacionado: ¿Cuánto dinero podrían obtener Pfizer y Moderna por la venta de vacunas de COVID-19?

¿Cuánto dinero tiene Dolly Parton?

De acuerdo al portal Celebrity Net Worth Parton cuenta con una fortuna de $600 millones de dólares.

Dolly Parton tiene con una carrera de más de 4 décadas de trayectoria en el mundo del entretenimiento a través de su música, películas y hasta su parque temático. Entre sus éxitos musicales destacan Jolene, 9 to 5 y I Will Always Love You.

Te podrá interesar: