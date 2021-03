Cómo reclamar tu cheque de estímulo al IRS durante tu declaración de impuestos 2020

En febrero el Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció que había enviado “todos los cheques de estímulo” pero algunas personas nunca recibieron el segundo pago y otras ni siquiera el primero. La razón es que el IRS no tenía información en sus archivos y debido a las reglas de la Ley CARES que autorizó los pagos de impacto económico tiempo después.

Cualquiera que sea tu caso, si no recibiste la cantidad completa tendrás que reclamar tu dinero a través de un Crédito de Reembolso por Recuperación al presentar tus impuestos este año.

La razón por la que millones de personas no recibieron su cheque de estímulo es porque el IRS pudo haber cometido un error, el cheque fue embargado o quizá la agencia no utilizó la información de las declaraciones de impuestos de los años 2018 y 2019.

Durante la primera ronda solo quienes tenían un número de Seguridad Social tuvieron derecho a recibir un pago. Esto afectó a las familias de estatus mixto que hicieron su declaración de impuestos de manera conjunta. Este grupo no recibió el pago, sin embargo, la ley de alivio de COVID-19 corrigió ese problema y los pagos se hicieron retroactivos para todos los integrantes de una familia de estatus mixto con un número de seguridad social.

Durante la segunda ronda de cheques de estímulo fueron enviados por error millones de pagos a cuentas bancarias temporales utilizadas por empresas de declaración de impuestos en línea al procesar las declaraciones de los contribuyentes. El IRS y las empresas corrigieron el error días después y los beneficiarios recibieron los pagos.

En todos los casos aquellos que tenían derecho a uno o ambos cheques de estímulo pudieron consultar al IRS para ver cuánto dinero recibieron. A finales de enero, la agencia actualizó su página web Get My Payment para reflejar los pagos finales.

El IRS comenzó a procesar las declaraciones de impuestos de 2020 el 12 de febrero, lo que generó un retraso respecto al inicio habitual del 15 de enero. El IRS ha puesto a disposición su herramienta Free File. Puedes presentar de manera directa tu declaración de impuestos a través del IRS si ganas menos de $72,000 dólares al año.

Si te falta uno o los dos pagos del estímulo, asegúrate de rellenar la sección de crédito de recuperación de la declaración que encontrarás después de introducir información personal como tu nombre, dirección y número de Seguridad Social. La mayoría de los programas de software de impuestos disponibles a través de la herramienta Free File te guiarán para saber si has recibido la cantidad total de dinero que te corresponde.

El crédito de reembolso vincula el dinero del estímulo a tu declaración de impuestos. Eso significa que no recibirás un cheque por separado pero podrías obtener un reembolso de impuestos mayor o pagar una factura de impuestos menor. Si no acostumbras a declarar impuestos (por ejemplo, si recibes SSI o SSDI, o si estás jubilado), tendrás que hacerlo este año. Ten tu documentación a la mano y en orden antes de empezar a presentar tu declaración de impuestos.

El primer paso para obtener tu crédito de reembolso de recuperación es confirmar tu estado de pago en línea a través de la herramienta Get My Payment del IRS. Si ves un mensaje o un posible error, podrías ser candidato a recibir un reembolso del pago.

Para recibir tu reembolso de una forma más rápida el IRS recomienda que presentes tu declaración de manera electrónica y utilizar la opción del depósito directo. De lo contrario, el IRS tardará más en procesar tu documentación y tendrás que enviarte un cheque físico por correo. Presentar tu declaración te ayudará a asegurarte de que recibirás el tercer cheque de estímulo.

Si normalmente no presentas la declaración de impuestos de la renta este año deberás hacerlo. Al presentar una declaración el IRS tendrá tu información archivada lo que podría darte acceso a las disposiciones fiscales del nuevo proyecto de ley COVID-19 que se está discutiendo en el Congreso y a futuros pagos.

While some second round Economic Impact Payments may still be in the mail, the #IRS has now issued all first and second Economic Impact Payments. Didn’t receive a payment? You may be eligible to claim the Recovery Rebate Credit. https://t.co/XLpNHgm2vU #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/qEeehv7l2Y

— IRSnews (@IRSnews) March 1, 2021