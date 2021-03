Seresto, uno de los collares antipulgas más populares, está relacionado con la muerte de más de 1,700 mascotas

Un popular collar antipulgas y antigarrapatas está enfermando a miles de mascotas en todo el país e incluso está matando a algunas de ellas. Los críticos han culpado a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de no hacer caso al problema.

La EPA, que es responsable de regular los productos que contienen pesticidas, ha recibido 75,000 informes de incidentes sobre los collares para mascotas Seresto, desarrollados por Bayer y fabricados por Elenco, desde que se introdujeron en 2012.

Entre ellos se tiene registradas 1,698 muertes de mascotas y casi 1,000 incidentes que implican daños a los seres humanos, según un informe publicado el martes por el Midwest Center for Investigative Reporting y difundido por el periódico USA Today.

“Después de siete años de un número creciente de incidentes, le dicen al público que siguen vigilando la situación”, dijo Karen McCormack, una exfuncionaria de la EPA según el informe. “Pero creo que se trata de un problema importante que debe abordarse de inmediato”.

Según McCormack, Seresto cuenta con el mayor número de incidentes de cualquier producto pesticida para mascotas.

