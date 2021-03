Desenterraron restos humanos de viejo cementerio en pleno Greenwich Village de Nueva York

Washington Square Park, una de las plazas más grandes y simbólicas de los bohemios y universitarios de Manhattan (NYC), tuvo una jornada inusual esta semana: el desentierro de cadáveres.

Los restos humanos que fueron descubiertos entre 2008 y 2017 durante obras en la plaza y sus alrededores en Greenwich Village fueron finalmente retirados el martes, anunciaron funcionarios de la ciudad de Nueva York.

Debido a que los restos son fragmentarios, el análisis forense no arrojó detalles sobre las identidades de las personas. Fueron exhumados y trasladados para ser enterrados nuevamente con la ayuda de la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de la ciudad, en el legendario cementerio Green-Wood de Brooklyn, dijo el comisionado de Parques Mitchell Silver.

Washington Square Park se construyó en la década de 1850 en el lugar de un antiguo campo de alfareros. Miles de personas fueron enterradas allí entre 1797 y 1825, dijeron las autoridades.

“Hoy honramos a estas personas y reconocemos la historia de Washington Square Park como un lugar de descanso final para miles de los primeros neoyorquinos”, dijo Silver.

Sarah Carroll, presidenta del panel de preservación, agradeció al Departamento de Parques “por asegurarse de que la arqueología se completara adecuadamente y los restos humanos fueran tratados con respeto durante todo el proceso”.

Los restos parciales que fueron retirados el martes se colocaron en una caja de madera y se enterraron en un lecho de plantación con un adoquín grabado que marcaba el lugar, destacó NBC News.

