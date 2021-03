Claressa Shields asegura ser la mejor de la historia y que el 98% de los hombres no podrían vencerla

La boxeadora estadounidense Claressa Shields hizo historia este viernes, tras vencer por decisión unánime a Marie-Eve Dicaire, con lo cual se convirtió en la primera mujer, u hombre, en la historia en ser campeona en dos divisiones, media y superwelter, de las cuatro principales organizaciones del boxeo, además de asegurar que solo Muhammad Ali está por encima de ella y que casi ningún hombre podría vencerla.

“Muhammad Ali es el primero y Claressa Shields el segundo. Soy la mujer más grande de todos los tiempos, y el 98 por ciento de los hombres del mundo no pueden vencerme“, aseguró la campeona de las medianas y superwelter.

"Muhammad Ali is first, and Claressa Shields is second. I am the greatest woman of all time, and 98 per cent of men in the world can't beat me."

