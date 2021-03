Callum Smith afirma que Saunders “no tiene lo suficiente” para vencer al ‘Canelo’ Álvarez

El púgil británico Callum Smith, que fue derrotado con autoridad por Saúl Álvarez en diciembre del 2020, aseguró en una entrevista para la televisión de su país que su compatriota Billy Joe Saunders “no tiene lo suficiente para vencer al ‘Canelo’ Álvarez” en su próximo combate pactado para el 8 de mayo.

“Billy Joe tiene movilidad, es zurdo, un poco incómodo y probablemente logre mantenerse lejos de muchos problemas en el ring, pero no sé si para mantener alejado a Canelo, como suficiente poder de pegada. Es difícil conectar limpio al Canelo y no sé si Billy Joe tenga lo suficiente como para ganarse su respeto y hacerle mella” explicó Smith para Sky Sports.

CAN SAUNDERS DENT CANELO?🤔@CallumSmith23 told Toe2Toe he's not convinced Billy Joe Saunders has the power to stop Canelo coming forward😬

