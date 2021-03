La primera foto de Lori Loughlin haciendo servicio comunitario tras salir de prisión

Lori Loughlin hizo su primera aparición con el público participando en algunos servicios comunitarios meses después de que salió de prisión.

Las imágenes, publicadas por el sitio de noticias sobre celebridades, Page Six, la muestran cumpliendo con el servicio que es parte de su sentencia por participar en una red de millonarios que sobornaban a universidades para que admitieran a sus hijos.

Se vio a Lori trabajando con Project Angel Food en Los Angeles para repartir comidas empaquetadas a personas necesitadas.

Un representante de la organización le dijo a Entertainment Tonight que Loughlin ya había completado sus 100 horas de servicio comunitario ordenadas por la corte, pero que continuaba como voluntaria en la organización.

Loughlin y su esposo, Mossimo Giannulli, fueron acusados ​​de pagar $500 mil dólares en sobornos para que sus hijas pudieran ser reclutas en la Universidad del Sur de California y cabe mencionar que la pareja se declaró inocente al principio, antes de cambiar su declaración.

