Acusan de pornografía infantil a joven maestro aún estudiante universitario en NJ

Matthew Natale, joven maestro de una escuela secundaria de Nueva Jersey y aún estudiante universitario, fue acusado de intercambiar imágenes y videos de pornografía infantil en línea, anunciaron los fiscales.

Natale, de 22 años y residente de Evesham (NJ), fue acusado de tres cargos de poner en peligro el bienestar de un niño y alterar evidencia por poseer y distribuir imágenes y videos de abuso sexual infantil, anunció la Fiscalía del Condado Burlington.

Se inició una investigación sobre Natale, quien trabajaba en Middletown South High School y asistía a la Universidad Monmouth, luego de que se enviara una pista al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, dijo el fiscal Scott Coffina en un comunicado. “La investigación reveló que Natale estaba usando el correo electrónico para intercambiar imágenes y videos de niños prepúberes”.

Natale, a quien no se pudo contactar para emitir comentarios, fue liberado de la custodia luego de su comparecencia inicial ante el tribunal la semana pasada, acotó New York Post. Mientras espera su nueva audiencia, un juez le prohibió usar un teléfono inteligente o acceder a Internet a menos que esté asistiendo a clases universitarias en línea o buscando trabajo, dijo Coffina.

Ya no se le permite trabajar como estudiante de maestro en la escuela del condado Monmouth, donde fue despedido luego de los cargos. En general, se le prohibió tener contacto sin supervisión con niños, dijeron funcionarios del distrito.

Natale fue contratado como maestro en el otoño de 2020, según un informe citado por Asbury Park Press. La superintendente de las escuelas públicas del municipio Middletown, Mary Ellen Walker, dijo que a Natale se le ha prohibido regresar al campus desde su arresto, aunque las acusaciones no involucraron a ningún “estudiante, personal o comunidad” relacionado con la escuela donde daba clases.

The 22-year-old student teacher at Middletown South was arrested as part of an long-running investigation targeting the online exploitation of children. https://t.co/dF9ok8nn7d

