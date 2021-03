Abogado demanda a sus padres porque se niegan a mantenerlo de por vida

Cuando somos niños, sin duda, necesitamos de nuestros padres, quienes nos brindan todos sus cuidados y cariño para guiarnos en este camino de vida y ayudarnos a convertirnos en seres independientes y en personas de bien.

En teoría, los pequeños solo debieran preocuparse en sus primeros años de sus labores escolares y de sus juegos, cosa que no siempre sucede pero en la mayoría de los casos, el tema económico siempre es resuelto por los padres, quienes salen todos los días de casa a trabajar para llevar el sustento económico que la familia necesita.

Sin embargo, la obligación de que los padres nos mantengan se acaba cuando llegamos a la mayoría de edad; sin embargo, para los papás es complicado romper ese vínculo, por lo que siempre estarán presentes en las vidas de sus hijos, ya sea para darles apoyo emocional e incluso, de dinero si así lo llegaran a necesitar.

Pero también hay hijos de mal corazón que abusan de sus padres al querer arrebatarles hasta el último centavo.

Esa es la terrible historia protagonizada por un abogado de 41 años llamado Faiz Siddiqui, graduado de la Universidad de Oxford, y quien demandó a esta institución por no haberle otorgado un título de primer grado, y también interpuso una querella en contra de sus propios padres, quienes se niegan a seguir manteniéndolo económicamente.

Graduate loses bid to sue Oxford over 2:1 degree: Faiz Siddiqui sought £1m in damages from the university because of "inadequate" teaching. https://t.co/jmmdD0mqOX pic.twitter.com/3E0RgbvISe

— tvxtratest (@tvxtratest) February 7, 2018