Empleado latino vendía piezas y repuestos de trenes Amtrak en Internet desde NJ

José Rodríguez, empleado de Amtrak en Nueva Jersey, fue arrestado y acusado de retirar docenas de costosas motosierras y piezas de la agencia ferroviaria y subastarlas en línea, denunciaron agentes federales.

Rodríguez (48), residente de Brick, fue arrestado el lunes y acusado de robar una agencia que recibe fondos federales y sustraer propiedad del gobierno, anunció la fiscal federal interina Rachael Honig.

El empleado, que fue contratado en 2007 y trabajaba en las instalaciones de Amtrak en North Brunswick, supuestamente robó 77 motosierras, 103 barras y 163 cadenas en un lapso de cuatro años, entre agosto de 2016 y julio de 2020, por un valor total sobre los $50 mil dólares, según la denuncia penal.

Subastó las motosierras robadas a compradores de todo el país por entre $477 y 644 dólares cada una, detalló New York Post.

Las piezas fueron reconocidas por sus números de serial: habían sido reportadas como robadas y fueron recuperadas por agentes federales.

Cada uno de los delitos imputados en la denuncia conlleva una pena máxima de 10 años de prisión y una multa máxima de $250 mil dólares, indicó un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ) en Newark.

