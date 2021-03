Trump es el único ex presidente que no participó en video “histórico” para promover la vacunación anti COVID

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Todos los ex presidentes vivos de EE.UU. y sus esposas, excepto Donald Trump y Melania, participaron en un video lanzado para promover la vacunación masiva anti COVID-19, acorde con la política del actual gobierno de Joe Biden.

Los Demócratas Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama y el Republicanos George W. Bush grabaron por separado su apoyo a la vacunación, en un video “histórico” del Advertising Council (Ad Council), “organización estadounidense sin fines de lucro que produce, distribuye y promueve anuncios de servicio público en nombre de varios patrocinadores, incluidas organizaciones sin fines de lucro, ONGs y agencias del gobierno”.

A lo largo del mensaje de 60 segundos, los ex presidentes hablan en tono informal y muestran imágenes suyas y de sus esposas en jornadas de vacunación, junto a imágenes de otros ciudadanos diversos.

Carter, de 96 años, dice que se vacunó para ayudar a poner fin a la pandemia “lo antes posible”. Clinton (74) afirma que quiere “volver al trabajo y poder moverme”; Obama (59) planea visitar a su suegra para “abrazarla y verla en su cumpleaños”; y Bush (74), junto a su sonreída esposa Laura, comenta que sueña “ir al partido de apertura de los Texas Rangers con el estadio lleno”.

Según reportes, Trump y su esposa se vacunaron en enero, pero no está claro si declinaron participar en este video o no fueron invitados. Tampoco han respondido a una solicitud de comentarios, destacó Politico.

Según Ad Council, el video se ideó en diciembre como parte de la campaña “It’s Up To You”, cuando aún él era presidente. “Cuando se le preguntó si Trump fue invitado a participar en los nuevos videos, un portavoz del Ad Council reiteró que el proyecto comenzó el año pasado y que uno de los videos fue filmado el día de la inauguración (de Biden), cuando Trump no estaba presente”.

Más de 2 millones de dosis anti COVID se están aplicando al día en EE.UU. y, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 10% de la población ya ha recibido las inyecciones completas necesarias,según la vacuna asignada

Pero se estima que 1 de cada 3 estadounidenses (33%) no tiene la intención de vacunarse, según una nueva encuesta del Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos NORC y The Associated Press. Los más reacios son los adultos jóvenes, las personas sin título universitario y los Republicanos.

Según el mismo sondeo, aproximadamente 20% (1 de cada 5) de los estadounidenses ha perdido a un familiar o amigo cercano por el coronavirus. La cifra es aún superior (30%) entre afroamericanos e hispanos, el doble de los blancos (15%).

Anoche, en un mensaje televisado nacional por el primer aniversario de la pandemia, el presidente Biden puso énfasis en la necesidad de seguir el ritmo de vacunación para que el próximo 4 de julio se pueda celebrar de alguna manera también la “independencia del virus”.

Al momento, el número de muertos por COVID-19 en EE.UU. supera los 543 mil. Ha sido el país más afectado, de un total mundial de más de 2,64 millones fallecidos. China, la nación más poblada del planeta y origen de la pandemia, ha reportado 4,636 decesos.

All living former presidents and first ladies — except the Trumps — appear in a new PSA urging Americans to get vaccinated against the coronavirushttps://t.co/baoyD52eXh — POLITICO (@politico) March 11, 2021