Sólo 10% de la población ha completado su vacunación anti COVID en EE.UU. y 33% no piensa hacerlo

Más de 2 millones de dosis anti COVID se están aplicando al día en EE.UU. y, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 10% de la población ya ha recibido las inyecciones completas necesarias, según la vacuna asignada.

Más de 33 millones de personas han recibido ambas dosis de las vacunas Pfizer/BioNTech o Moderna o una sola de la requerida por la Johnson & Johnson. Aproximadamente 64 millones de personas han recibido al menos una dosis de alguna vacuna anticoronavirus.

Así, ya se ha vacunado completamente a más personas de las que se han infectado con el virus en el país. Esta semana, los CDC reconocieron el número creciente de personas vacunadas al emitir una nueva guía sobre las actividades que pueden reanudar, reportó U.S. News.

Si bien las vacunas ofrecen una esperanza real de acabar con el flagelo, aproximadamente 1 de cada 3 estadounidenses (33%) no tiene la intención de vacunarse, según una nueva encuesta del Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos NORC y The Associated Press. Los más reacios: los adultos jóvenes, las personas sin título universitario y los Republicanos.

Según el mismo sondeo, aproximadamente 20% (1 de cada 5) de los estadounidenses ha perdido a un familiar o amigo cercano por el coronavirus. La cifra es aún superior (30%) entre afroamericanos e hispanos, el doble de los blancos (15%).

Anoche, en un mensaje televisado nacional por el primer aniversario de la pandemia, el presidente Joe Biden puso énfasis en la necesidad de seguir el ritmo de vacunación para que el próximo 4 de julio se pueda celebrar de alguna manera también la “independencia del virus”.

Detalló que en los próximos 10 días se habrán aplicado 100 millones de dosis de las tres vacunas disponibles en el país contra la enfermedad, una meta que él mismo se había fijado para sus 100 primeros días de gobierno pero que -según asegura- se alcanzará en 60, es decir, este mismo mes de marzo. También indicó que solicitará a los estados que desde el 1 de mayo todos los adultos sean elegibles para recibir su vacuna.

Al momento, el número de muertos por COVID-19 en EE.UU. supera los 543 mil. Ha sido el país más afectado, de un total mundial de más de 2,64 millones fallecidos. China, la nación más poblada del planeta y origen de la pandemia, ha reportado 4,636 muertos.