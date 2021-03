Desplome de Cuomo apunta a primera mujer que ocuparía la gobernación de Nueva York: Kathy Hochul

Mientras crecen las voces de condena y pedidos de renuncia a Andrew Cuomo, también aumenta el apoyo al posible ascenso de la vicegobernadora Kathy Hochul, quien sería la primera mujer en la historia al frente del poder ejecutivo en Nueva York.

Irónicamente, ese hito femenino se lograría por denuncias de acoso sexual contra Cuomo, quien también ha sido cuestionado por un escándalo en teoría mayor: las muertes masivas de ancianos durante la pandemia.

NY pertenece a la minoría de 20 estado del país que nunca han tenido una gobernadora. Casualidad o no, a propósito del Día Internacional de la Mujer, esta semana Hochul escribió en Twitter: “Nueva York ha estado a la vanguardia de los derechos de la mujer y las mujeres han liderado el camino para hacer historia”.

En los últimos días el apoyo político a la vicegobernadora ha ganado impulso. Los 59 legisladores estatales que emitieron un comunicado el jueves pidiendo a Cuomo que dimitiera, expresaron su apoyo a Hochul, mientras Nueva York está en cuenta regresiva para aprobar su presupuesto el 1 de abril, en medio de la crisis sin precedentes de la pandemia.

“Tenemos una vicegobernadora que puede intervenir y liderar durante el resto del mandato, y esto es lo mejor para los neoyorquinos en este momento crítico”, escribieron, citó New York Post.

“Andrew Cuomo tiene múltiples acusaciones de agresión sexual y acoso sexual… Kathy Hochul no las tiene”, dijo además Bill Neidhardt, vocero del alcalde Bill de Blasio, enemigo político de Cuomo, aún siendo ambos del mismo partido.

Eric Adams, pre candidato Demócrata a la alcaldía de NYC y presidente del condado Brooklyn, se hizo eco del sentimiento en una declaración similar: “Confío en que la vicegobernadora Hochul gestionará el proceso presupuestario y que nuestra fiscal general llevará a cabo una investigación exhaustiva”.

A la actual vicegobernadora de 62 años le correspondería por ley asumir el cargo de Cuomo, cuyo tercer período terminaría oficialmente el 1 de enero de 2023. Al momento Cuomo (63) ha negado haber actuado mal y no ha dado ninguna indicación pública de que esté considerando dimitir o siquiera abandonar su deseo de optar al cargo por cuarta vez. Su fallecido padre, Mario Cuomo, también fue gobernador por tres períodos (1983/1994), hasta ser vencido por George Pataki (R) al buscar otra reelección.

“Kathy está absolutamente lista”, afirmó a fines de febrero al New York Post el presidente del Partido Demócrata en el condado Erie, Jeremy Zellner. “Hay una palabra que describe a nuestra vicegobernadora: tenaz”, continuó, señalando la capacidad de Hochul para atraer tanto a los Demócratas rurales como urbanos. “Ella sabe lo que hay que hacer por la gente de Nueva York”.

Nacida en Buffalo (NY) en una familia de clase media baja, hoy Hochul es una esposa y madre de dos hijos que recibió su licenciatura en la Universidad de Syracuse y estudió Derecho en la Universidad Católica de Washington, DC.

A principios de la década de los 90 dejó de ejercer la abogacía para entrar en la política local, logrando cargos importantes a posteriori. En 2003 fue designada adjunta por el secretario del condado Erie, David Swarts. Cuando él renunció al cargo en 2007, Hochul ganó los comicios para terminar su mandato y logró la reelección en 2010, pero no terminó ese período pues se encaminó hacia Washington.

Hochul, quien se describe a sí misma como una “Demócrata independiente”, se convirtió en 2011 en Representante por el 26to distrito del Congreso de Nueva York, que abarca partes de los condados Erie y Niágara, venciendo a la favorita Jane Corwin (R) en unas elecciones especiales.

Fue la primera Representante Demócrata en ese distrito en más de 40 años. Sin embargo, su presencia en Washington fue fugaz, y ya en 2012 perdió la reelección por escaso margen ante Chris Collins (R). Esa vez Hochul fue apoyada por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), lo cual parece haber molestado a sus votantes.

Cuando Robert Duffy, quien se desempeñó como vicegobernador durante el primer mandato de Cuomo, anunció que no buscaría la reelección en 2014, el gobernador dio el visto bueno a Hochul.

En sus labores como vicegobernadora, Hochul se ha mantenido relativamente anónima y ni siquiera fue mencionada en las polémicas memorias que Cuomo publicó el otoño pasado autoalabando su gestión en la pandemia.

Cuando comenzaron los llamadas de renuncia contra Cuomo por supuesto acoso sexual, Hochul afirmó que “Todos merecen que se escuche y se tome en serio su voz”.

Su esposo, William J. Hochul Jr., es un abogado que fue Fiscal federal para el Distrito Oeste de Nueva York de 2010 a 2016.

New York has been at the forefront of women’s rights with women leading the way to make history.

Check out these great locations to experience this history and be inspired to take action. #NYWomenLead #WomensHistoryMonth

https://t.co/SqakNVC19o

— Kathy Hochul (@LtGovHochulNY) March 10, 2021