Demócratas de NY abandonan a gobernador Cuomo; denuncian que amenazó a un legislador en escándalo de muertes en ancianatos

Una docena de legisladores Demócratas de la Asamblea estatal mostraron un gran apoyo a Ron Kim, el asambleísta de Queens que denunció que el gobernador Andrew Cuomo amenazó con “destruirlo” por el escándalo de las muertes en asilos de ancianos, caso ahora investigado por el FBI y la Fiscalía General de EE.UU.

“Estamos profundamente perturbados por los ataques del gobernador a nuestro colega, un compañero Demócrata, el asambleísta Kim”, dijo el comunicado, emitido por los legisladores Harvey Epstein, Tom Abinanti, Khaleel Anderson, Robert C. Carroll, Emily Gallagher, Jessica González-Rojas , Andrew Hevesi, Anna Kelles, Zohran Mamdani, Marcela Mitaynes, Yuh-Line Niou y Phara Souffrant-Forrest.

La oficina de Cuomo ha negado que amenazó a Kim y acusó al asambleísta de mentir sobre la llamada telefónica que le hizo el gobernador el pasado 11de febrero.

Los doce legisladores también dijeron que respaldan la legislación presentada por Kim el martes que busca despojar a Cuomo de sus poderes de emergencia relacionados con la pandemia, luego de que la secretaria del gobernador, Melissa DeRosa, admitiera que la administración regional retuvo datos sobre las muertes en hogares de ancianos.

Otra carta firmada por nueve miembros de la Asamblea Demócrata también acusó a Cuomo de obstrucción a la justicia y exigió una investigación sobre su manejo de la crisis de salud en los hogares de ancianos.

Kim, cuyo tío murió de coronavirus en un hogar de ancianos, estaba entre los legisladores Demócratas presentes la semana pasada en la conferencia telefónica cuando DeRosa hizo la sorprendente admisión.

La joven senadora estatal Alessandra Biaggi (D) también emitió una declaración defendiendo a Kim, llamándolo una “estrella del norte en la lucha por la transparencia y la justicia para los perdidos por el COVID-19 en los asilos de ancianos”, citó New York Post.

“Las declaraciones del gobernador Cuomo sobre el asambleísta Kim son parte de un patrón de comportamiento perturbador”, afirmó Biaggi en un comunicado el miércoles. “En lugar de aceptar la responsabilidad por los errores, el gobernador ha optado por desviar la culpa y evadir la responsabilidad una y otra vez”.

El lunes, el gobernador defendió una vez más que el estado siempre había informado la cantidad de residentes de ancianatos muertos por COVID-19, a pesar de que sólo comenzó a publicar cifras después de un informe condenatorio el mes pasado de la procuradora general de NY, Letitia James (D).

Fue un giro, pues durante el otoño la procuradora James afirmó que el gobierno de Cuomo no estaba obstaculizando ilegalmente la divulgación de esa información, solicitada reiteradamente desde Washington por el Departamento de Justicia (DOJ).

En general, en la gestión de Cuomo sobre el COVID-19 se supo que limitó sus contactos con el gobierno federal para discutir soluciones, en medio de sus peleas con el entonces mandatario Donald Trump, aún siendo NY de lejos el estado más afectado por la pandemia, en muertes y pérdidas económicas.

Según una encuesta divulgada esta semana, aunque la mayoría sigue respaldando (61%) su gestión en la pandemia, 55% de los neoyorquinos lo considera responsable por las muertes masivas de residentes, parientes y empleados de ancianatos tras su orden del 25 de marzo para que los hogares de ancianos aceptaran pacientes con coronavirus dados de alta de los hospitales.

