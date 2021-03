Nick Jonas y Priyanka Chopra anunciarán a los nominados a los Óscar 2021

En redes sociales, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas compartió que Nick Jonas y Priyanka Chopra anunciará las nominaciones en un evento que será transmitido en vivo a nivel global a través de las páginas oficiales de los Premios Óscar.

El próximo lunes 15 de marzo, a partir de las 5 de la mañana tiempo de Los Angeles, la pareja se hará cargo de presentar a los seleccionados para concursar en las 23 categorías de las que siempre es más esperado conocer a los mejores actores, película y dirección del año.

Who's excited for #OscarNoms ? Join @priyankachopra and @nickjonas here on Monday at 5:19am PDT. https://t.co/axeDbjyuI8 pic.twitter.com/hZh1KZx3Oy

Cabe decir que, en un año tan devastador para la humanidad, causado por una pandemia, la gran mayoría de los estrenos ocurrieron a través de plataformas digitales y se espera que películas como ‘Nomadland’ de Chloe Zhao, ‘The Trial of the Chicago 7’ de Aaron Sorkin y ‘Promising Young Woman’ de Emerald Fennell encabecen la lista.

So excited to share that @priyankachopra and I will be announcing the #OscarNoms on Monday, March 15th at 5:19AM PDT! Watch it live on @TheAcademy's Twitter! pic.twitter.com/Tzcti4Whb1

— NICK JONɅS (@nickjonas) March 11, 2021