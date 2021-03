Jennifer Aniston tiene una doble argentina que sorprende por su increíble parecido

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de una semana donde recorrió las redes sociales por su impresionante parecido a Jennifer Aniston, Florencia Trossero apareció por primera en los medios de comunicación y, en declaraciones con ‘eltrece’, contó la historia de la foto que se viralizó. Sobre esto, confesó que, si bien tiene una similitud con la famosa actriz, nunca se vio tan parecida a ella como en la imagen publicada en Twitter.

Ustedes pueden ver como mi amiga es IGUAL A JENNIFER ANISTON!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/1Iv8ZTnXtX — Leo Yapur 💭 (@leoyapur) March 8, 2021

En una entrevista con Marcelo Bonelli en el programa Arriba, argentinos, al ser consultada por el furor que causó en los últimos días, Trossero reconoció: “Tengo un aire, no soy lo que salí en la foto, no sé si fue la pose o qué, salí igual y no soy tan igual. Para mí es un halago que me hayan dicho eso, ¿para quién no?”.

El pasado lunes, un amigo suyo tuiteó una selfie de Florencia y expresó: “Ustedes pueden ver cómo mi amiga es igual a Jennifer Aniston” y generó una avalancha de repercusiones. Sobre el fenómeno, comentó: “Fue impresionante, yo no lo podía creer cuando me llamaron mis amigas para decírmelo, fue algo que nunca te vas a imaginar”.

Además, reveló cómo fue el detrás de escena de la foto y sostuvo que fue la primera vez que salió tan parecida a la actriz de Hollywood: “Es la primera vez que me pasa que en una foto salgo exactamente igual o muy parecida. La foto era del casamiento de mi primo.

Por último, relató una particular anécdota personal que tuvo con su exnovio: “Cuando le dije una vez que me parecía, que me decían eso, se mató de la risa. Así que ahora le mandamos un besito”. Y concluyó la nota con humor: “Si aparece un Brad Pitt estaría bárbaro, ya saben mi Instagram así que…”.