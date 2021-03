El 80% de los neoyorquinos adultos ya son elegibles para ser vacunados contra el COVID-19

Todo indica que la estrategia de vacunación en Nueva York está tomando otro aire para aligerar un proceso que desde su inicio, ya hace exactamente tres meses, ha tenido algunas trabas y ha alcanzado el brazo de un poco más del 20% de la población del estado.

A partir de este miércoles otros grupos ya son elegibles para ser vacunados, además se abrirán diez centros masivos de inmunización este viernes en diferentes áreas del estado, incluido uno El Bronx. Y lo más resaltante, es que el gobernador Andrew Cuomo asegura que se esperan más suministros en las próximas semanas que permitirán ‘disparar’ más dosis para seguir haciendo la guerra a la pandemia.

Las citas para inocularse ahora están disponibles para personal esencial que trabaja dando ‘cara al público’, lo cual incluye a trabajadores sociales, de saneamiento, empleados de oficinas electorales y públicas. Además quienes laboran en organizaciones sin fines de lucro, en las Oficinas de Motores y Vehículos (DMV) e inspectores de construcciones públicas.

Se aclaró además que los trabajadores de la construcción no aplican todavía para la inmunización, en este sector solo son elegibles quienes tengan una posición de atención al público.

Con estos nuevos grupos de elegibilidad, se eleva el número total de neoyorquinos que ya se pueden vacunar a a 12 millones, o aproximadamente el 80% de la población adulta del estado.

La otra medida anunciada por las autoridades de Salud es que todos los grupos que califican para vacunarse lo pueden hacer en prácticamente cualquiera de los miles de sitios disponibles en todo el estado.

Las farmacias son los únicos proveedores limitados a atender a personas de 60 años o más, también a los trabajadores de educación y los docentes.

“El estado avanza a toda máquina para abrir aún más centros de vacunación. Debemos estar preparados para el próximo aumento en la oferta. Estos sitios ubicados en todo el estado ayudarán a que nuestras familias se sientan tranquilos y nos acerquen un paso más a derrotar la pandemia de COVID-19. Y restablecer la sensación de normalidad”, acotó el Gobernador.

El mandatario estatal ponderó que al poner el pie en el acelerador a la inmunización en los próximos días, el estado se acerca a reabrir la economía, justamente luego de recibir en su brazo la dosis única contra el COVID-19 de Johnson & Johnson, en el sitio emergente de vacunas de la Iglesia Bautista Mount Neboh en Harlem.

Mientras siguen aumentando los grupos elegibles y abriendo nuevos centros para acercar la vacuna a las comunidades, el concejal Mark Levine, presidente de la Comisión de Salud del Concejo Municipal, reportó que lamentablemente más de la mitad de los neoyorquinos, mayores de 65 años, todavía no ha recibido, ni siquiera una dosis.

“Hay citas disponibles en sitios administrados por la Ciudad y en las farmacias también, pero en este caso es importante que podamos ayudar a una persona mayor que conozcamos a programar una cita. Ellos son una prioridad”, reaccionó Levine en su cuenta twitter.

It's a huge priority to get NYers age 65+ vaccinated, but over half in NYC have still not received their first shot.

Many appts available at city-run sites, can access via 877-VAX-4NYC. Pharmacies too, via 800-WALGREENs or 800-SHOP-CVS.

Pls help a senior you know get sched'd.

— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) March 17, 2021