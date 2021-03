Elon Musk subasta uno de sus tuits con una canción de NFT y ofrecieron $1.1 millones de dólares por él

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El multimillonario Elon Musk está vendiendo un tuit suyo, publicado reciente, como NFT o token no fungible.

“Vendo esta canción sobre NFT como un NFT”, tuiteó Musk, CEO de SpaceX y Tesla, el lunes.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

En la publicación de Twitter, Elon lanzó una canción techno cuya letra solo decía: “NFT for your vanity. Computers never sleep. It’s verified. It’s guaranteed.” (“NFT para tu vanidad. Las computadoras nunca duermen. Está verificado. Está garantizado”).

El tuit también contiene un video de corte futurista, que muestra un trofeo con la etiqueta “Vanity Trophy”, con el término “NFT” en la parte superior y “HODL”. Esto último es un término que se usa en la comunidad de criptomonedas que significa mantener una criptomoneda en lugar de venderla.

Los NFT son tokens de criptomonedas únicos que se utilizan para representar productos digitales, incluidas imágenes jpegs y videoclips. Los NFT se pueden comprar y vender, al igual que los productos físicos. Y dado que se ejecutan en blockchain, se puede rastrear un libro de contabilidad digital que documenta las transacciones, la propiedad y la validez del activo que representan las NFT.

El tuit de Musk, incluido su título, clip y canción, se está ofreciendo a la venta como NFT en el portal Valuables.

La oferta más alta hasta el momento es la de Sina Estavi, CEO de la empresa Bridge Oracle, que ofreció $1.12 millones de dólares, de acuerdo con CNBC.

El día de ayer, el millonario lanzó otro tuit diciendo que no se sentía muy bien vendiendo el NFT, pero hasta la fecha aún se sigue ofreciendo a la venta en el sitio Valuables.

Según Valuables, después de ser vendido, el tuit en sí continuará mostrándose en Twitter, pero el postor ganador será el propietario del NFT, el cual estará firmado y verificado por el creador, o sea por Elon Musk.

Actualmente, Musk posee una fortuna estimada en $180,000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

