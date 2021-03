Quienes ya recibieron su tercer cheque de estímulo celebran con memes en Twitter

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este miércoles, miles de personas vieron en sus cuentas bancarias el depósito del tercer cheque de estímulo de $1,400, algunas de las cuales celebraron con memes en Twitter.

“Banco: $1,400 #ChequeDeEstímulo. Yo en el Museo de Selena: ‘Bájelo del maniquí, me gustaría probarlo'”, escribió Dr. Otaku en referencia al icónico vestuario púrpura de Selena.

Bank: $1,400 #Stimuluscheck Me at the Selena Museum: “Take it off the mannequin, I’d like to try it on”. pic.twitter.com/zEhQGGtyUB — 🟣Dr. OTAKU🟢 (@DrOtaku2) March 17, 2021

El usuario Zach Berly publicó un conocido meme del presidente Joe Biden manejando un convertible y luciendo lentes de sol. El mandatario impulsó el Plan de Rescate Estadounidense.

“El estimulante acaba de caer #ChequeDeEstímulo”, escribió.

También hubo quien sugirió cómo utilizar los fondos: “Por favor, no gastes tu estimulante en Amazon”, escribió el usuario @g4dualie, mensaje que ha tenido miles de retuits y likes.

PLEASE DON’T SPEND ALL YOUR STIMMY ON @AMAZON #Stimuluscheck Don’t give Bezos another 20-billion dollars. BUY LOCAL! — Michael J Valadez T2f3 & R-BY55725-Subclades (@g4dualie) March 17, 2021

Algunos en lugar de celebrar alertaban sobre la presión de bancos.

“Yo: ¡Oooh #ChequeDeEstímulo cayó a mi cuenta bancaria esta mañana! Tarjetas de crédito: ‘¿Dónde está mi dinero?'”, escribió Shannon Yarbrough.

Me: Oooh! #Stimuluscheck hit my bank account this morning! Credit Cards: pic.twitter.com/jTCKen1ILD — Shannon Yarbrough (@slyarbrough76) March 17, 2021

El usuario @DazaRam compartió un meme que muestra cuál fue su reacción inicial: brincar de gusto.

Woke up this morning to the #Stimuluscheck hitting 😂 my initial reaction 😂 pic.twitter.com/Gb0iXOkQL5 — ルイス-Luis (@DazaRam) March 17, 2021

Alguien más recordó los problemas con Wells Fargo.

“Wells Fargo app: Qué #ChequeDeEstímulo?”, escribió Beronkah Benet.

También alguien recordó que “cada uno de los fu***** republicanos votó en contra” del cheque de estímulo.