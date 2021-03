Captan a Drew Barrymore caminando sin brasier y SIN ZAPATOS en las calles de Nueva York

Parece que a Drew Barrymore le agarraron las prisas o simplemente se le hizo de lo más cómodo salir de casa sin brasier y ¡descalza!

Pues fue captada caminando por las calles de Nueva York luciendo un atuendo muy casual. Con un pants gris, holgado, sin maquillaje, sin accesorios y sin preocupaciones por la falta de zapatos. Lo que no olvidó fue la mascarilla protectora.

Usuarios en las redes sociales reaccionaron de inmediato al material, donde manifestaron comentarios de todo tipo al ver que no mostraba ningún signo de incomodidad debido al virus que existe en el mundo.

“Bien podría usar zapatos forrados de excremento”, decía sarcásticamente un perfil de Twitter.

Otra persona agregó que las calles de esa ciudad son repugnantes por la basura que continúa su ciclo de vida hasta el suelo.

“Es asqueroso, toda la orina, saliva y otros gérmenes que hay en el suelo”, expresó en la misma red.

Drew Barrymore hits the streets of New York City barefoot – Page Six-THAT IS NASTY. ALL THE URINATION, SALIVA AND OTHER GERMS ON THE GEOUND. WHAT WAS SHE THINKING😳😳😳😳??? https://t.co/jBkO58AZFA

Incluso, un tercer internauta mostró preocupación y relató que una conocida había muerto por una infección cuando hizo lo mismo que la estrella de cine.

“Un amigo mío estaba caminando afuera, descalza y accidentalmente pisó sobre algo filoso, se infectó y murió a los 5 días, todo por caminar sin zapatos”, contó.

@DrewBarrymore Be careful walking around without shoes in Manhattan. A friend of mine was walking around barefooted outside and accidently stepped on something sharp got infection and died 5 days later. All because he walked barefoot. Your children need a healthy living mother. pic.twitter.com/REeZRzIokk

— Caesar Ramirez 🇺🇸 ✝️ ✡️👮 (@Christi10552493) March 18, 2021