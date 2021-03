Mataron a anciano a golpes porque “hacía mucho ruido” en su apartamento en Nueva York

Un hombre confesó a la policía de Nueva York que había matado a golpes a su vecino de 71 años porque estaba haciendo demasiado ruido en su apartamento en Queens, esta madrugada.

El sospechoso de 37 años, que vivía un piso encima de la víctima en la calle 138 cerca de la avenida 90 en Jamaica, escuchó ruido incesante y se abrió camino hacia el apartamento poco antes de la 1:30 a.m., dijeron las fuentes.

Luego de discutir, comenzó a golpear a la víctima con un tubo de metal. El anciano fue encontrado con traumas severos en todo el cuerpo. Fue declarado muerta en la escena, donde el sospechoso también fue arrestado, dijo la policía.

Los cargos están pendientes contra el presunto atacante. Ni él ni la víctima han sido identificados, reportó Pix11.

#BREAKING: 71-year-old man beat to death by upstairs neighbor in dispute over noise in Queens building, according to the NYPD

— PIX11 News (@PIX11News) March 19, 2021