VIDEO: Joe Biden tropieza al subir al avión presidencial; Donald Trump Jr. reaccionó así

El presidente estadounidense, Joe Biden, tropezó en varias ocasiones al abordar el Air Force One, el avión presidencial, esto previo a su viaje a Atlanta para reunirse con estadounidenses de origen asiático, tres días después de los tiroteos que dejaron ocho muertos en salones de masajes asiáticos de esa ciudad.

Biden tropezó con uno de los escalones y cuando se puso en pie tras trastabillar, cayó pero tras unos segundos de desconcierto, el mandatario, de 78 años, recuperó el equilibrio, se tocó las rodillas y, tras comprobar que estaba bien, siguió subiendo el resto de las escaleras hasta la nave sin problemas.

I remember the press bashing Trump for touching the rail once. Biden falls repeatedly but I’m sure he’s the picture of health. No wonder all our enemies are pouncing simultaneously and mocking him publicly. pic.twitter.com/R1qN9DDHFW

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021