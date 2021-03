‘La Migra’ libera a padre inmigrante de Queens que sufre serios problemas de salud   

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de permanecer recluido por casi dos meses en el centro de detención de Inmigración del condado de Orange, al norte de la ciudad de Nueva York, donde esperaba que se decidiera su caso de deportación, el pasado viernes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) puso en libertad al inmigrante mexicano Edward Alonso Castillo.

El padre residente de Queens, y quien está seriamente enfermo, ya había logrado una victoria importante en la batalla legal que libra por evitar ser deportado, luego que un juez de Inmigración le otorgó el derecho a que, por ‘temor razonable’, su caso de asilo fuera revisado lo que frenaba su remoción del país.

Tras su liberación el viernes, Alonso se reunió de inmediato con su pareja Rocío Molina, a quien sorprendió en el negocio que la familia tiene en Long Island, el ‘Babylon Bagel’.

“Estoy muy feliz de estar de regreso en casa con mi familia. Mientras estaba detenido, mi salud se estaba deteriorando y sabía que no podían brindarme la atención que necesitaba. Todos los días me preocupaba por mi salud y no sabía si iba a poder volver a ver a mi familia. Estoy muy agradecido por el increíble apoyo que recibí para mi liberación. Ahora estoy en casa con mi familia y puedo recibir la atención médica adecuada que necesito”, dijo el padre inmigrante.

Alonso fue arrestado una semana después de la llegada al poder de la nueva Administración Biden, y su liberación se da luego de múltiples solicitudes urgentes que la organización ‘Make the Road New York’ (MRNY) hizo durante el mes pasado, junto con el apoyo de casi mil miembros de la comunidad que firmaron una petición en línea apoyando su liberación inmediata.

Jackie Pearce, abogada de Respuesta a Redadas en MRNY, indicó que estaban encantados que Alonso haya sido liberado, y “se esté recuperando en casa con su familia, donde finalmente puede obtener la atención médica que necesita. Pero no debió haber sido necesario un mes de lucha de los activistas y el enorme apoyo de su comunidad para obtener este resultado. El caso de Alonso muestra que ICE debe ser responsable de aplicar las nuevas prioridades (de deportación) y la agencia debe liberar de inmediato a todas las personas detenidas que no cumplan con esas prioridades”.

Las nuevas políticas migratorias a las que se refiere MRNY, fueron las emitidas en enero por la Administración Biden sobre los casos de inmigrantes que no son una prioridad de deportación, al no representar una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza o la seguridad pública en general, al no haber sido condenado por un crimen grave o relacionado con pandillas.

Durante su detención, Alonso fue trasladado de urgencia al hospital dos veces para recibir atención de emergencia, y su unidad en la cárcel del condado de Orange fue puesta en cuarentena médica durante 14 días debido a presuntos casos de COVID-19 en las instalaciones. Aunque Alonso finalmente fue trasladado de la unidad afectada, su liberación se volvió aún más urgente porque sus condiciones subyacentes lo colocaban en alto riesgo de complicaciones graves si contraía coronavirus. A pesar de esto, la oficina de ICE en Nueva York negó su liberación el 10 de marzo y cambió de rumbo solo después de que el caso fuera elevado a través de un nuevo proceso de revisión interna de ICE.

Además, el 9 de marzo, Alonso ganó una petición para que su caso de asilo fuera revisado por ‘temor razonable’. Esta decisión de un juez de Inmigración le permitirá a Alonso continuar luchando contra su proceso de deportación y evita que ICE lo deporte hasta que finalice su proceso. Alonso ahora puede seguir trabajando con su equipo legal mientras busca la atención médica que necesita.