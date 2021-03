Arrestan a casero anciano por abuso sexual de inquilinos en NJ

Joseph Centanni, propietario de cientos de unidades de alquiler en 18 propiedades residenciales en Elizabeth (NJ), ha sido arrestado y acusado de obligar al menos a 13 de sus inquilinos a realizar actos sexuales a cambio de alivios financieros, según la Oficina del Fiscal del condado Union.

Centanni, de 73 años, fue detenido el viernes y acusado de agresión y contacto sexual en relación con incidentes que tuvieron lugar en varios momentos de 2016 a 2020, anunciaron la fiscal interina del condado Union, Lyndsay V. Ruotolo, y el departamento de policía de Elizabeth.

El abogado de Centanni dijo que su cliente se declararía “no culpable”. El anciano también es objeto de otra demanda separada y en curso de la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act) presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) por someter a inquilinos a acoso sexual, anunció el fiscal federal Craig Carpenito.

“Usando una posición de poder y privilegio para aprovecharse de las vulnerabilidades y desesperaciones de los demás no solo está mal, en este caso también es criminal”, dijo Ruotolo, citada por NBC News.

Centanni supuestamente decía a sus víctimas, tanto hombres como mujeres, que los actos solicitados eran “quid pro quo”, ofreciéndoles reducciones de alquiler, retrasos en el desalojo u otras formas de asistencia financiera a cambio de los favores sexuales. Además, supuestamente también amenazó con desalojo y otras formas de represalia a los inquilinos que dudaban o se negaban a sus avances.

Según la fiscal adjunta Caroline Lawlor, los actos sexuales tuvieron lugar en la lavandería, el almacenamiento o las salas de calderas de sus propiedades, así como en una unidad de apartamento de muestra destinada a posibles inquilinos.

Los fiscales del condado Union también creen que puede haber víctimas adicionales de Centanni que aún no se han presentado. Las autoridades recuerdan al público que pueden denunciar el acoso sexual y otras formas de discriminación en la vivienda comunicándose con la línea directa de derechos civiles de la Oficina del Fiscal de EE.UU. al 855-281-3339, o enviando un correo electrónico al DOJ usando la dirección a fairhousing@usdoj.gov

DISTURBING ALLEGATIONS: Joseph Centanni, 73, is accused of coercing tenants into sex acts in exchange for rent reductions or other financial assistance. https://t.co/UqbnLLAbI3

— News12NJ (@News12NJ) March 22, 2021