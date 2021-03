Cristiano Ronaldo espera la llamada de Florentino

Cristiano Ronaldo y el Real Madrid podrían estar más cerca de juntarse de lo que muchos pensamos en principio. Los días pasan, la temporada está cerca de su fin, y con ella, el inicio del mercado de fichajes de verano, uno que promete ser el más movido en cuanto a figuras se refiere de los últimos años. El posible reencuentro entre club y jugador habría aumentado su posibilidad después de que “CR7” se ilusionara por la opción de volver.

Reportes desde Italia fueron reseñados en el periódico Marca, una referencia especial para la información relacionada con el Real Madrid. La información indica que el portugués tendería a unirse al club blanco si recibe la llamada del mismo.

Tras una dolorosa y temprana eliminación en la Liga de Campeones, así como una campaña desastrosa que privará a la Juventus de ganar el título de liga, parte de la opinión señala a Cristiano, ese jugador al que más le molesta -tanto como le motiva- ser señalado.

No obstante, tan solo dos días atrás el director de fútbol de la Juventus, Fabio Paratici, declaró que el equipo ha decidido “quedarse” con Cristiano Ronaldo.

Juventus director Fabio Paratici to Sky Sport: “We’ve decided to keep Cristiano Ronaldo. He’s the best player in the world and he’ll stay with us”. 🇵🇹 #Juventus

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 21, 2021