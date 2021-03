IRS: Mayoría de beneficiarios del Seguro Social y otros programas recibirán tercer cheque de estímulo por depósito directo

El Servicio de Rentas Internas (IRS) confirmó este lunes que los beneficiarios de programas gubernamentales como Seguro Social y los de Asuntos de Veteranos que no declaran impuestos recibirán automáticamente el tercer cheque de estímulo de $1,400 sin tener que hacer trámites adicionales, con la mayoría de los pagos siendo procesados mediante depósito directo.

“El IRS enviará automáticamente el EIP3 a las personas que no presentaron una declaración pero que reciben beneficios de jubilación, sobreviviente o discapacidad del Seguro Social (SSDI), beneficios de jubilación ferroviaria, seguro de ingresos suplementarios (SSI) o beneficios de Asuntos de Veteranos. Esto es similar a la primera y segunda rondas de pagos de impacto económico, a menudo denominados EIP1 y EIP2. El Seguro Social y otros beneficiarios federales generalmente recibirán este tercer pago de la misma manera que sus beneficios regulares”, indicó el IRS en un comunicado de prensa este lunes.

La agencia no precisó si la ayuda le llegará a algunas personas a su tarjeta “Direct Express” en la que reciben sus beneficios normalmente.

Sin embargo, de lo anterior se desprende que esto es lo más probable. En rondas anteriores, ya beneficiarios de programas gubernamentales recibieron los pagos por esa vía.

En un tuit el pasado 19 de marzo en la cuenta oficial de Twitter de Direct Express, sus operadores confirmaron el procesamiento de pagos para personas con la tarjeta. “El IRS está emitiendo los Pagos de Impacto Económico – también conocidos como pagos de estímulo- a recipientes elegibles por las próximas semanas”. La entrada además emplaza a los potenciales beneficiarios a verificar el estatus del pago mediante la herramienta en la página del IRS “Get My Payment” (Obtener mi pago).

The IRS is issuing Economic Impact Payments – also known as stimulus payments – to eligible recipients over the next few weeks. For the most current information on individual stimulus payments, the IRS encourages using the Get My Payment portal https://t.co/TOTmp1fGcw pic.twitter.com/1Cae9AYt6K

— Direct Express® card (@USDirectExpress) March 19, 2021