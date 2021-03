Boston suma a un anotador más: Evan Fournier

Boston Celtics se hizo de los servicios de Evan Fournier en el cierre de la ventaja de trapasos en la NBA. Ante el interés de Orlando por renovar su núcleo, uno de los candidatos fijos a pelear la Conferencia Este y el trofeo Larry O’Brien se movió para darle aún más potencia a su ofensiva.

The Orlando Magic have traded Evan Fournier to the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium.

Boston acquires a strong scorer and shooter.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021